Potenza, sindaco Guarente: “ho avuto il grandissimo onore di essere ricevuto in udienza dal Santo Padre”. Queste le sue parole

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha guidato i sindaci italiani ricevuti in udienza da Papa Francesco oggi 5 febbraio alle ore 11:00 in Vaticano.

Del gruppo, composto da oltre 120 tra sindaci, consiglieri e rappresentanti delle Associazioni regionali, hanno fatto parte i vicepresidenti Anci e i primi cittadini di molte città metropolitane e capoluoghi di provincia.

Presenti anche:

il presidente dell’Anci Basilicata Andrea Bernardo;

i sindaci di Matera e Potenza, Domenico Bennardi e Mario Guarente.

Nell’indirizzo di saluto a nome di tutti i sindaci, il presidente Decaro ha ringraziato il Pontefice per la vicinanza e l’attenzione dimostrata nei confronti dei primi cittadini, delle comunità e del loro impegno quotidiano, soprattutto nei due anni di pandemia.

Una vicinanza tanto più sentita e importante di fronte alle sfide cui sono stati chiamati ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini e tenere unite le comunità.

Ecco le parole del Sindaco Guarente:

“Questa mattina ho avuto il grandissimo onore, insieme al Sindaco di Matera, al Presidente Anci Basilicata e a tanti altri sindaci di capoluoghi italiani, di essere ricevuto in udienza dal Santo Padre.

Un’emozione indescrivibile poterlo ascoltare e potergli consegnare, da parte della comunità potentina, il dono di una collezione di sei medaglie in bronzo raffiguranti altrettanti monumenti della nostra città.

Ha concluso il suo intervento con questa frase:

“prego per voi sindaci, per i vostri collaboratori e per le vostre comunità.

E voi, per favore, pregate per me perché, in un certo senso, sono anche io Sindaco di qualcosa”.

Grazie Papa Francesco”.

Al termine dell’udienza, alcuni bambini figli di sindaci e amministratori locali hanno consegnato al Santo Padre un omaggio.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)