Potenza, strade in stato pietoso: “Cerchi spaccati, auto dal meccanico”! Ecco l’esperienza di un cittadino

Le strade continuano a rappresentare un problema nella Città di Potenza.

Un lettore ha danneggiato persino la sua auto a causa delle buche ed ha segnalato il problema alla nostra Redazione:

“Sono un cittadino di Potenza e volevo segnalarvi lo stato pietoso delle strade di Potenza, chiedevo un intervento almeno per coprire le buche con un po’ di asfalto.

Sto scrivendo a tutte le istituzioni affinché possano prendere provvedimenti per sistemare la situazione e prima o poi qualcuno dovrà ascoltarmi.

Per oggi ho preso un fosso a Via Ligure e ho spaccato due cerchi.

Ora ho la macchina dal meccanico e in questo momento non ci voleva proprio.

La mia richiesta è rivolta anche al Sindaco affinché si prodighi per far sistemare le strade e risolva una volta per tutte questo problema che ormai perdura da lungo tempo.

Ps. Per non parlare della strada in Via Isca del Pioppo“.

E a voi è mai capitato qualcosa di simile?a

