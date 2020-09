Potenza: supporto e assistenza alle persone con disabilità. Ecco dove fare domanda

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno comunica:

“la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate a finanziamento di un Progetto per la vita indipendente in favore di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Nell’erogazione degli interventi un valore fondamentale è attribuito alla centralità della persona come portatrice di bisogni.

La finalità dei Progetti di vita indipendente (PRO.V.I.) è quella di sostenere la ‘Vita Indipendente’ appunto, con la quale si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita.

Un segnale di grande attenzione, quindi, per continuare a garantire il supporto e l’assistenza alle persone con disabilità, attraverso la realizzazione di un progetto globale di vita, con il quale, assicurare la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi, sulla base della valutazione dell’U.V.M. (Unità di Valutazione Multiprofessionale), il livello di prestazioni assistenziali di cui il soggetto necessita, i tempi, le modalità attuative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

I contenuti specifici dell’avviso sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.potenza.it/?p=41200.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere trasmesse entro il 2 Ottobre.

L’Ufficio Cortesia dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Potenza garantisce il massimo sostegno e tutta l’assistenza necessaria per supportare i cittadini nella compilazione della domanda e nell’elaborazione del Progetto di vita indipendente”.

