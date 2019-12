Potenza: un intero pomeriggio di gioia, sorprese e divertimento per questi bambini! Ecco l’iniziativa

L’assessore all’Infanzia – Pari opportunità – Politiche Giovanili del Comune di Potenza, Marika Padula, ha organizzato:

“un pomeriggio dedicato ai bambini con disabilità.

In un Natale davvero inclusivo, come quello che abbiamo per questo 2019, l’Amministrazione comunale non poteva non far sì che tutti i nostri concittadini, piccoli e grandi, potessero vivere con gioia questi giorni di festa.

Mentre si stanno programmando interventi per abbattere le barriere architettoniche, siamo convinti che quelle che creano maggiori difficoltà siano quelle culturali, quelle che non consentono di guardare tutti con gli stessi occhi, di guardarci tra noi in maniera davvero rispettosa e di pensare e agire concretamente per il bene dell’altro.

Abbiamo inteso dare all’intera programmazione degli eventi natalizi un imprinting teso all’inclusione, che vede nella diversità di ciascuno un arricchimento e non un motivo di discriminazione o, peggio, di pietismo.

Le persone con difficoltà non chiedono nulla di più che poter vivere esattamente come chiunque altro, vedendosi rispettate in quanto persone, titolari di diritti e doveri.

I bambini con disabilità, che vivono una condizione diversa dagli altri con estrema naturalezza, vogliamo che si divertano come e con tutti gli altri.

Abbiamo organizzato per loro una giornata speciale, di divertimento, condivisione, gioco.

Dal laboratorio con i mattoncini della Lego con i quali costruire in scale ridotta i monumenti della città, fino all’incontro con Babbo Natale, il pomeriggio e la serata trascorreranno con sorprese e divertimento grazie anche al supporto che forniranno gli scout dell’Agesci gruppo ‘Potenza 2’ e i volontari dei Falchi della Lucania che saranno a disposizione anche per risolvere i problemi di mobilità che dovessero incontrare quanti parteciperanno alle iniziative in piazza Duca della Verdura.

Invitiamo le famiglie dei bimbi e ragazzini con disabilità a partecipare all’iniziativa, accompagnando i propri figli sabato 21 Dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 20:00 (tutte le sere il Villaggio apre alle ore 17:00, ma in questa occasione straordinaria l’apertura è anticipata), nella bellissima e coloratissima piazzetta nel cuore del centro storico cittadino, per trascorrere tutti insieme una fantastica e gioiosa esperienza”.