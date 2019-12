Maxi blitz anti criminalità, Basilicata coinvolta: 334 arresti, 426 indagati, oltre 2000 Carabinieri. Ecco i dettagli dell’operazione

Così commenta la notizia del maxi blitz dei Carabinieri del Ros, Il Presidente nazionale del “Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità”, Carmine Cicala:

“Una notizia decisiva, frutto di anni di indagini, che mette in luce una realtà malavitosa con ramificazioni tra il Nord Italia e l’estero.

Mi congratulo con tutte le forze dell’ordine che hanno permesso di raggiungere un risultato così importante grazie al loro impegno al servizio dello Stato e dei cittadini.

In questa direzione, il Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità mantiene alta l’attenzione portando avanti progetti importanti con tutti i Consigli regionali d’Italia, uno di questi è legato alla gestione dei beni confiscati alla mafia.

In tal senso, il mio impegno è assicurare in tutto il territorio un lavoro puntuale di studio e monitoraggio del problema, incoraggiando le 3 regioni che ancora non lo posseggono, di istituire una Commissione o un Osservatorio”.

L’imponente operazione denominata «Rinascita-Scott» è il frutto di indagini durate anni, oltre alla Calabria interessa varie regioni d’Italia dove la ‘ndrangheta vibonese si è ramificata: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.

I capi d’accusa per i 334 arresti e i 426 indagati sono associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose, disarticolando così tutte le organizzazioni di ‘ndrangheta facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi.

Contestualmente all’ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri stanno notificando anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro.

Nell’operazione sono impegnati 2500 carabinieri del Ros e dei Comandi provinciali che in queste ore stanno lavorando sul territorio nazionale supportati anche da unità del Gis, del Reggimento Paracadutisti, degli Squadroni Eliportati Cacciatori, dei reparti mobili, da mezzi aerei e unità cinofile.