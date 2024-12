Potenza: un premio alla giornalista Isabella Romano, alla karateka Terryana D’Onofrio, al comico e cabarettista Dino Paradiso. L’evento in programma

Sono stati annunciati a Potenza durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa Bcc Basilicata i nomi dei premiati del “Premio Pro Loco Basilicata Italìa” istituito dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps e la cui cerimonia di consegna si svolgerà a Castel Lagopesole (Pz) domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17:00 presso la Sala Pier Paolo Pasolini nell’ambito delle iniziative dei festeggiamenti per i 40 anni della costituzione della Pro Loco Castel Lagopesole.

Alla presentazione sono intervenuti Rocco Franciosa, Presidente regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps, Carlo Lucia, Presidente della Pro Loco Castel Lagopesole e il Direttore Generale Bcc Basilicata Giorgio Costantino.

Ha dichiarato il presidente regionale Rocco Franciosa:

“Il comitato regionale su segnalazione delle Pro Loco e degli enti lucani affiliati alla rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane ha inteso conferire un riconoscimento a importanti personalità lucane di respiro nazionale ed internazionale che con il loro impegno e la loro opera esaltano e manifestano la lucanità in Italia e nel mondo.

Per celebrare l’orgoglio lucano il premio è stato intitolato Italìa, omaggio a quel territorio sud-occidentale della Basilicata, l’Enotria dell’età del ferro, che gli storici antichi chiamarono poi appunto Italìa e che infine si è esteso a tutta la Nazione.

Per questo motivo, grazie al prezioso lavoro artigianale di Maria Teresa Romeo, pittrice e ceramista di Pisticci, come simbolo del premio è stata ideata una riproduzione di una delle tante scoperte archeologiche relativa agli enotri avvenute in Basilicata: la grande olla risalente all’VIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria.

I premiati di quest’anno sono:

la giornalista Isabella Romano, il Direttore artistico del Festival Internazionale Marateale Nicola Timpone, l’amministratore unico della società iInformatica s.r.l. Vito Santarcangelo, la karateka Terryana D’Onofrio, il comico e cabarettista Dino Paradiso, il pesista Donato Telesca e la scrittrice Fabienne Agliardi.”

Ha dichiarato Carlo Lucia Presidente della Pro Loco ospitante:

“Siamo onorati di ospitare a Castel Lagopesole una cerimonia così importante e di celebrare anche in questo modo i quarant’anni del nostro ente turistico-culturale. Nell’occasione sarà, infatti, consegnato un ricordo dell’anniversario raggiunto ai soci fondatori e ai presidenti che in tutti questi anni si sono impegnati a portare avanti la valorizzazione e la promozione del borgo federiciano.”

L’evento, è stato sottolineato, è patrocinato dalla Regione Basilicata, dall’Apt Basilicata e dal Comune di Avigliano e gode del sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, della New Form Potenza e di Texture Italy di Donato Cirella, artigiano lucano, che donerà ai premiati un plaid celebrativo con l’immagine del Castello di Lagopesole.