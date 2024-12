A Potenza l’evento “Giovani e volontariato: binomio vincente”. I dettagli

“Ricorre oggi 5 Dicembre 2024 la Giornata Internazionale del Volontariato.

Un grazie ai circa 11.000 volontari che in Basilicata operano al servizio della comunità aderendo ad oltre 1100 associazioni sul nostro territorio”.

È quanto dichiara il Presidente del Csv Basilicata Giannino Romaniello.

In occasione di tale ricorrenza il 13 Dicembre 2024, presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si terrà l’evento “Giovani e volontariato: binomio vincente”, organizzato dal CSV Basilicata in collaborazione con il Forum del Terzo Settore, Potenza Città Italiana dei Giovani 2024 e l’Università degli Studi della Basilicata.

L’iniziativa, si propone di analizzare il ruolo dei giovani nella partecipazione ai processi di cittadinanza attiva e nel volontariato.

L’evento prevede una serie di momenti di riflessione e approfondimento, con l’intervento di esperti del settore, che parteciperanno alla tavola rotonda per discutere delle opportunità e delle sfide legate all’impegno giovanile.

Dopo i saluti istituzionali, i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, gli operatori volontari in servizio civile parteciperanno a laboratori tematici nei quali potranno condividere esperienze e riflessioni insieme ai Componenti del comitato tecnico di Potenza città dei giovani.

Un’iniziativa importante per favorire il coinvolgimento dei giovani nella società e per promuovere la cultura del volontariato come strumento di crescita e cambiamento sociale.

L’evento si inserisce anche nelle attività di promozione dedicate ai ragazzi in Servizio Civile Universale, un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di contribuire attivamente alla comunità.

Prosegue la nota:

“Il CSV Basilicata è da sempre impegnato nella promozione dei valori del volontariato e della cittadinanza attiva, e con l’evento ‘Giovani e volontariato: binomio vincente’ vogliamo offrire ai giovani uno spazio di confronto e riflessione.

La partecipazione dei ragazzi a questi momenti di discussione è fondamentale per rafforzare la cultura della solidarietà e del bene comune, e per formare cittadini consapevoli e attivi.

Il volontariato rappresenta una risorsa importante per la comunità e per ogni singolo giovane.

Le istituzioni hanno il dovere di riconoscere il valore sociale del loro impegno che troppo spesso è sostitutivo degli obblighi in capo alla pubblica amministrazione.

Siamo felici di collaborare con le istituzioni e le realtà locali, e di far parte di un programma che promuove l’inclusione e l’impegno giovanile.”