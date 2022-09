Questi due Sindaci del potentino in pellegrinaggio verso Muro Lucano per rinnovare il legame profondo con San Gerardo! I dettagli

Il 31 Agosto il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, si è recato a Baragiano insieme al Sindaco Giuseppe Galizia e alla sua comunità.

Come fa sapere il Primo cittadino:

“Siamo partiti in pellegrinaggio verso Muro Lucano per portare in dono a San Gerardo la lampada votiva che verrà accesa presso la nostra Cattedrale.

La Comunità di Baragiano, con grande devozione, riproporrà questo rito anche l’anno prossimo portando l’olio e rinnovando il legame profondo con San Gerardo e con l’intera comunità Murese.

Ringrazio il Sindaco Galizia e tutta la sua Amministrazione Comunale per questo gesto che rafforza il rapporto tra le nostre comunità per un lavoro sinergico che guarda allo sviluppo dei nostri territori.

Riportiamo al centro della Basilicata San Gerardo Maiella patrono della nostra Regione”.

