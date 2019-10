Rifiuti tossico-cancerogeni al confine con la Basilicata! Intervenuta la Procura di Lagonegro

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno denunciato un imprenditore ed un autista per deposito e trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi tossico-cancerogeni.

Nel corso di un servizio perlustrativo del territorio nell’agro circostante la zona industriale di Polla, hanno sottoposto a controllo un camion, proveniente da un’impresa, con a bordo cisterne munite di rubinetto sul fondo per lo sversamento, contenenti una soluzione chimica altamente cancerogena, l’idrossido di potassio, utilizzato come detergente alcalino in ambito industriale.

Il trasporto della sostanza è avvenuto senza alcuna autorizzazione.

La perquisizione successiva dell’azienda ha permesso la perquisizione di altre cisterne simili.

La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro delle cisterne per l’irrigazione contenenti le sostanze tossiche, dell’area adibita a deposito e stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi, dell’autocarro utilizzato per il trasporto e di un muletto-elevatore, utilizzato per caricare le cisterne a bordo del mezzo.