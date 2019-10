Venerdì nero per i trasporti: sciopero delle Ferrovie Appulo Lucane! Ecco gli orari

A causa dello sciopero di 8 ore – dalle ore 8.31 alle ore 12.29 e dalle ore 15.31 alle ore 19.33 – proclamato da Fit-Cisl Basilicata, possibili disagi su treni e bus per tutti gli utenti delle Ferrovie Appulo Lucane, Venerdì 25 Ottobre.

Ecco quanto si legge in un comunicato:

“Si informa l’utenza interessata che il giorno 25 OTTOBRE 2019 la O.S. FIT-CISL Basilicata ha proclamato uno sciopero di 8 ore.

Lo sciopero è indetto al fine di contestare formalmente il merito e il metodo dei provvedimenti riguardanti l’approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti e quello dei sub-bacini ottimali dei servizi, che mettono a rischio numerosissime norme riguardanti gli Autoferrotranvieri di Basilicata, compresa l’egualitaria applicazione sia del CCNL degli autoferrotranvieri che degli accordi di ll livello vigenti, come richiamato nell’art.18 della legge regionale 22/98 al settore Urbano ed Extraurbano della regione.

Si informa inoltre che i dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalla sopra citata O.S. nell’ultimo sciopero è di circa 12.95 %.

Nelle fasce orarie 8.31 – 12.29 e 15.31 – 19.33 potranno verificarsi ritardi e soppressioni di treni e corse automobilistiche.

Si precisa ancora che i treni in partenza da Bari e diretti a Potenza, di seguito indicati, potrebbero non trovare coincidenza con i treni in partenza da Gravina per Genzano e con i BUS sostitutivi da Genzano per Potenza:

TRENO 109 in partenza da Bari alle ore 9.49 con arrivo a Gravina alle ore 11.13, potrebbe non trovare coincidenza con il treno N. 155 in partenza da Gravina alle ore 11.17 e con il bus SA N. 163 in partenza da Genzano alle ore 12.08;

TRENO 21/125 in partenza da Bari alle ore 16.10 con arrivo a Gravina alle ore 17.38, potrebbe non trovare coincidenza con il treno N. 171 in partenza da Gravina alle ore 17.45 e con il bus SA N. 167 in partenza da Genzano alle ore 18.55;

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente”.