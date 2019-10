“Difficile trattenere una notizia così entusiasmante”: Roberto Mancini in provincia di Potenza! Ecco l’iniziativa

Così l’Assessore al ramo del Comune di Lauria, Lucia Carlomagno, la quale non riesce a contenere l’entusiasmo per l’arrivo del grande ospite d’onore in occasione della Festa dello Sport.

“Sarebbe stato più corretto organizzare l’evento con calma, ma è difficile trattenere una notizia così entusiasmante per gli amici sportivi.

L’amministrazione Comunale è felice di ospitare Roberto Mancini per la prima festa dello Sport che si terrà a Lauria il prossimo 4 Novembre“.

Tutti gli appassionati e i cittadini sono invitati ad incontrare il loro beniamino alle ore 17:00, presso il Palazzetto dello Sport Luigi Alberti.

Di seguito la locandina con i dettagli.