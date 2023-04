Ruoti: il Comune in prima linea per promuovere, conoscere e salvaguardare i dialetti lucani. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Ruoti:

Si è svolta il 20 Aprile la prima giornata della VII edizione del Convegno Internazionale di Dialettologia: «Dialetti per parlare e parlarne» organizzato dal Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D) presso l’Università Unibas di Potenza, un importante appuntamento biennale che riunisce studiosi provenienti dal mondo accademico nazionale ed internazionale, in Basilicata, che diventa punto di incontro importante grazie ai contributi scientifici trattati sui diversi aspetti della dialettologia.

Presenti all’evento rappresentanti delle Istituzioni, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, e il Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca, portavoce di altri 93 comuni promotori della proposta di legge di iniziativa popolare per l’Istituzionalizzazione del CID.

L’evento conferma l’importante e proficua attività svolta dal CID e dai ricercatori, infatti, il Sindaco ha ribadito l’importanza di dare seguito al Centro di Dialettologia prossimo alla chiusura.

Pertanto si sollecita il Consiglio Regionale a garantire un futuro al Centro attraverso la sua istituzionalizzazione per proseguire nella pregevole attività di ricerca e divulgazione scientifica finalizzata alla promozione, conoscenza e salvaguardia dei dialetti lucani, la cui perdita avrebbe delle conseguenze non solo dal punto di vista culturale ma anche e soprattutto con riferimento alle relazioni sociali.

Infatti con la istituzionalizzazione del Centro sarà possibile fornire alla suddetta entità la personalità giuridica utile a coltivare ed incentivare quegli stimoli e bisogni culturali che ne hanno provocato la genesi e che ricevono, dall’art. 9 dello Statuto della Regione Basilicata, sostegno e conforto.

L’istituzione del Centro Internazionale di Dialettologia è preordinata al potenziamento delle attività di tutela, valorizzazione e studio delle lingue lucane attraverso un operatore che, in quanto munito di capacità giuridica, possa compiere atti giuridici.

Intanto, nella giornata del 20 Aprile, il sindaco è stato audito in IV commissione dalla Presidente Dina Sileo che ha invitato il primo cittadino di Ruoti a confrontarsi con l’ufficio legislativo del Consiglio per apportare alcune correzioni alla proposta di legge in modo tale da poterla riportare nuovamente all’attenzione dell’organismo per la sua approvazione.

Intervenuti i consiglieri della IV commissione”.

Ecco alcune foto.

