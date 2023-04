L’Academy Baket Potenza pronta allo scontro con l’insidiosa Pallacanestro San Michele Maddaloni. In bocca al lupo!

Rigenerata dalla bella e convincente vittoria di Portici, l’Academy Baket Potenza entra nell’ultimo quinto di stagione ricevendo al PalaPergola la visita dell’insidiosa Pallacanestro San Michele Maddaloni.

La squadra ben allenata da coach Roberto Castaldo è in questo momento in ottava posizione con 32 punti in classifica (otto meno dei potentini, che mercoledì recupereranno sempre in casa il match con Caiazzo) ed è una delle sole cinque avversarie ad aver inflitto uno stop all’Academy.

Era l’ultima partita del 2018 e finì 82-73 per Papa (14.7 punti di media) e compagni al termine di un match che Potenza seppe condurre fino a fine terzo quarto (68-69), pur non avendo ancora Vaccaro e Rizman e restando priva dopo un paio di minuti dal suo ingresso in campo di Ciccio D’Urzo per una distorsione alla caviglia, pagando un ultimo quarto da appena quattro punti segnati.

Sei delle sedici vittorie finora ottenute dai casertani sono arrivate lontano dal Palazzetto Angioni – Caliendo, una delle quali (a Cercola) contro squadre che li precedono in classifica, mentre nell’ultimo turno, dopo tre quarti passati a condurre (37-30 il punteggio all’ultimo intervallo) la Pallacanestro San Michele ha ceduto in casa nel derby con Caiazzo, poi perso 46-56.

Dall’esperienza di Cavallaro (10.3) e Auriemma (9.8), oltre all’energia del subentrato Gervasio (15 punti nelle otto uscite con la nuova maglia, dopo l’inizio a Sant’Antimo) nel pitturato le ulteriori minacce da cui l’Academy dovrà guardarsi, oltre ad una panchina lunga, che permette a coach Castaldo di variare le soluzioni e sfruttare l’atletismo dei suoi uomini più giovani.

Dal canto loro, i rossoblù non possono certo sbagliare per continuare la loro corsa alle zone altissime della classifica, oltre che difendere anche nel terzultimo impegno della stagione regolare l’imbattibilità del palazzetto potentino.

Ha commentato alla vigilia dell’ultimo allenamento il giovane playmaker potentino Alessandro Vece, rientrato in campo nella trasferta di Portici dopo un lungo infortunio al ginocchio.

“Affrontiamo una squadra ostica ed esperta, ma non vogliamo fallire, anche per tenere inviolato il nostro fortino.

Contando sull’aiuto del pubblico, siamo pronti a dare il massimo per 40’, con l’obiettivo di portare a casa il risultato”.

In occasione della gara, la società di casa premierà anche atlete, staff e dirigenti dell’Invicta Potenza, legata all’Academy da rapporto di collaborazione, per la prestigiosa vittoria del campionato regionale Under 13 campano abbinato alla NBA JR. League.

Palla a due con ingresso gratuito alle ore 19.00 al PalaPergola agli ordini dei signori Argenio e Petrillo di Avellino.a

