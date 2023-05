Schermistica Potenza: Gioele, Alfredo e Mario qualificati per i campionati nazionali Assoluti di Brescia! In bocca al lupo

Gioele Fiscella, Alfredo Villano e Mario Volino si sono qualificati per i campionati nazionali Assoluti Gold previsti a Brescia dal 15 al 18 giugno 2023.

Sabrina Zonni e Stefano Fierro qualificati per i Campionati nazionali Assoluti Silver.

Ancora una volta le pedane del Circolo Schermistico Dauno di Foggia, che lo scorso fine settimana del 29 e 30 aprile hanno ospitato la prova interregionale di qualificazione ai Campionati Nazionali Assoluti Gold e Silver, sono state dominate dai fiorettisti potentini che con grande grinta e determinazione non hanno temuto di sfidare atleti più forti e più grandi di loro nella competizione open.

La gara si è svolta alla presenza in pedana di 112 atleti in rappresentanza di 16 società provenienti da tre diverse regioni (Puglia, Basilicata e Molise).

5 atleti hanno rappresentato la Schermistica Lucana Potenza nella giornata di sabato 29 aprile nella specialità del fioretto.

Nel fioretto femminile, Sabrina Zonni, unica rappresentante femminile, dopo una bella prestazione e dopo aver superato la prima eliminatoria mandando a casa Chiara Caputo del Club Scherma Bari, si è dovuta arrendere contro Alice Tessari del Circolo della Scherma di Brindisi per 15-10 -che a sua volta è arrivata seconda-, chiudendo al 7 posto generale, qualificandosi per la Gara Silver prevista a dal 15 al 18 Giugno a Brescia in rappresentanza della Basilicata.

Nel tabellone di fioretto maschile, Francesco Fiore del Club Scherma Bari si aggiudica la vittoria per il ritiro forzato in finale di Gioele Fiscella della Schermistica Lucana Potenza a causa di uno strappo muscolare.

Sul terzo gradino del podio, anch’essi qualificati per la fase Gold, gli altri due fiorettisti potentini Alfredo Villano e Mario Volino.

Dopo aver disputato dei gironi più che buoni, nella prima eliminatoria diretta Mario Volino si impone sul compagno di squadra Stefano Fierro per 15-7 proseguendo la sua corsa per il traguardo insieme agli altri due potentini.

I “tre moschettieri” superano brillantemente anche la seconda eliminatoria arrivando così, tutti insieme, alle semifinali. Nella seconda eliminatoria diretta, da segnalare la vittoria per 11-10 di Mario Volino (2005) Schermistica Lucana Potenza su Roberto Ronzulli (2002) del Club Bari Scherma per la regola del vantaggio.

In finale, Gioele Fiscella (2005), dopo aver battuto il compagno di squadra Mario Volino per 15-10, ha dovuto abbandonare la gara per uno strappo muscolare cedendo la vittoria ad un fortissimo Francesco Fiore (2002) del Club Bari Scherma che comunque aveva dominato tutta la gara e aveva battuto in semifinale anche l’altro potentino Alfredo Villano per 15-9.

Grande soddisfazione da parte dei maestri Joseph Omar De Carlo e Gianmaria Petrone e dalla Presidente Rocchina Esposito per questo bel risultato centrato.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al Campionato Italiano U14 Renzo Nostini che sarà disputato, come di consueto, a Riccione dal 10 al 17 maggio p.v. al quale la Schermistica Lucana Potenza parteciperà con ben 8 fiorettisti accompagnati dagli immancabili ed instancabili maestri.a

