Scontro fatale sulla Sinnica: traffico bloccato e circolazione deviata in questo tratto

A causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 81,300, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 653 “Della Valle de Sinni”, in entrambe le direzioni, all’interno del territorio comunale di Policoro, in provincia di Matera.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli.

Durante l’impatto, una persona ha perso la vita.

Il traffico al momento viene deviato al km 76,000, in direzione della strada statale 106 ‘Jonica.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

