Si solleva il grido della Basilicata dopo l’ennesimo incidente sul lavoro in cui un lucano ha perso la vita: “È una vergogna”. I dettagli

Così il segretario regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli:

“È ancora più inaccettabile l’ennesimo drammatico incidente sul lavoro che ha stroncato la vita nel Bolognese dell’operaio di Viggianello Giuseppe Schettino, 50 anni, perché avvenuto in contemporanea con lo sciopero generale e la manifestazione di Potenza nella quale abbiamo denunciato l’assenza di interventi per la sicurezza, con zero euro da parte del Governo.

A pochi giorni dall’”omicidio bianco” dell’operaio edile di Villa d’Agri, Agostino Vita, in un cantiere presso il Tribunale di Potenza, il sindacato non è più disposto a contare i morti sul lavoro.

La piazza di Potenza della manifestazione di Cgil e Uil ha dato una forte risposta: è UNA VERGOGNA.

Noi chiediamo al governo più investimenti e attenzione alla sicurezza.

Chiediamo rispetto per la dignità del lavoro, che non è stata raggiunta!

La nostra stella polare è il lavoro.

La priorità è il lavoro, la dignità del lavoro, la sicurezza sul lavoro, un lavoro non precario, un lavoro che non sfrutta.

Dopo la mobilitazione di venerdì individueremo insieme alle organizzazioni confederali di categoria dei lavoratori delle costruzioni, il settore con più morti ed incidenti, tutte le iniziative necessarie per la prevenzione e la sicurezza”.