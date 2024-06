Sul Pollino in programma concerto tributo ad Eddie Vedder, incontro divulgativo ed escursioni. Ecco quando

Pronta la nuova edizione de il “Pollino…a me piace a piedi” giunta ormai alla IV edizione, organizzata e coordinata dall’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino.

Quest’anno, l’evento si arricchisce con un appuntamento per giorno Sabato 22 Giugno presso la Catasta a Campotenese – Morano Calabro (CS), con un incontro divulgativo per raccontare e confrontarci in merito alla fruizione delle aree protette e della sostenibilità delle tante attività outdoor che in essa si praticano.

Sono due gli interessanti interventi in scaletta:

“I piani di gestione della Rete Natura 2000 del Parco Nazionale del Pollino” con la dott.ssa Marchianò, funzionaria Ente Parco Nazionale del Pollino;

“Dal punto di vista dei rapaci: etologia del disturbo antropico all’avifauna rupicola” con il dott. Urso, referente StOrCal.

Alle 18:00 seguirà il concerto tributo ad Eddie Vedder, dai brani di “Into the Wild” agli altri grandi successi con i Pearl Jam con ARC – Eddie Vedder Tribute [Ingresso libero].

Domenica 23 Giugno si proseguirà con le proposte escursionistiche delle guide ufficiali del Parco inserite in calendario.

L’iniziativa realizzata anche per il 2024 ribadisce e insiste sul porre l’attenzione sulla modalità di fruizione dei sentieri del territorio del Parco Nazionale del Pollino ed in particolare, sulla necessità di regolare il flusso dei mezzi a motore (motocross, fuoristrada, quad, ecc).

Divulgare uno stile corretto e più sostenibile per fruire delle nostre aree naturali protette.

È importante inoltre rendere consapevoli gli escursionisti e chi si muove in modo “dolce” sui nostri percorsi che anche in quel caso si deve avere contezza di alcuni comportamenti da tenere, e di attuare basilari regole di sostenibilità e rispetto.

Tanti i partner dell’evento:

Ente Parco Nazionale del Pollino, Federparchi, il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Pollino, il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata e il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, il CAI con le sezioni di Castrovillari, Lagonegro, Verbicaro e la sott.sez. di Cerchiara di Calabria, GradoZero, i gruppi Speleologici dello Sparviere e del Pollino, il CEA Pollino-Calabria, gli Sci Club Rotonda e Terranova di Pollino, il Gruppo Archeologico del Pollino, Masistro Park, ACTA Ungra e la Pro Loco Arberia di Lungro.

Ecco la locandina dell’evento.