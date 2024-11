Sulla Rai si raccontano Maria Teresa D’Oronzio e Michele Lupo della Basilicata che dopo la tragica scomparsa del figlio fondano questa associazione. Tutti davanti la tv

Sei nuovi episodi della sesta stagione di “Nuovi Eroi”, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale, sarà in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20.15 e il sabato alle 20:35 su Rai3.

Sei nuove puntate per raccontare le storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo: eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando così un esempio virtuoso.

Tra le storie di questa settimana c’è quella di Maria Teresa D’Oronzio e Michele Lupo (venerdì 29 novembre), che dopo la tragica scomparsa del figlio ammalato di leucemia, fondano l’associazione Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita, per migliorare la condizione dei bambini onco-ematologici della Basilicata.

Un lavoro costante per dare speranza e supporto a tante famiglie.

In ogni puntata la storia di uno di questi eroi comuni viene raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement.

Chiude ogni episodio la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza al Merito Civile svoltasi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella.

Un Ordine nazionale, istituito nel 1951, destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari’’.

Questa la storia nel dettaglio di MICHELE LUPO E MARIA TERESA D’ORONZIO.

Maria Teresa e Michele vivono a Pomarico, in provincia di Matera, dove costruiscono una solida famiglia.

Nel 2003, però, la loro vita cambia drasticamente quando al figlio Gian Franco viene diagnosticata la leucemia, costringendolo a un trapianto di midollo lontano da casa, a Monza.

Dopo la sua tragica scomparsa, la coppia trasforma il dolore in azione fondando nel 2005 l’associazione Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita, per migliorare la condizione dei bambini onco-ematologici della Basilicata.

Per questo motivo ricevono l’Onorificenza al Merito.