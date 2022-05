Tito, servizio navetta per raggiungere il Monte Carmine: ecco i dettagli

Il Comune di Tito avvisa la cittadinanza:

“Domenica 8 maggio 2022 sarà attivo un servizio navetta continuativo per il Monte Carmine, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

I percorsi del servizio navetta sono i seguenti:

NAVETTA 1- TITO PAESE

Chiesetta San Vito- Piazzetta Madonna delle Grazie- Piazzetta degli ortolani (via Giostra)- Via Roma- Piazza del Seggio- Via Vittorio Emanuele- Monte Carmine

NAVETTA 2- TITO SCALO

Piazza della Repubblica- Piazza Nassirya- Tre Croci- Monte Carmine

L’accesso sui mezzi di trasporto sarà consentito esclusivamente con mascherina FFP2, coma da disposizioni in materia anti Covid 19 in vigore”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)