Brutto incidente: donna in codice rosso all’ospedale di Potenza

Fa sapere ANAS:

“A causa di un incidente, è provvisoriamente interdetto al transito un tratto della strada statale 7 ‘Appia’, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 560,200 a Miglionico (MT).

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante, provocando il ferimento di una persona soccorsa mediante eliambulanza.

Al momento la circolazione è deviata in loco lungo percorsi alternativi.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata”.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra che sulla stessa strada gli incidenti siano due: il primo, appunto, poco dopo Miglionico, in direzione Matera, nel quale una donna è stata trasportata in eliambulanza in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza; il secondo subito dopo il piazzale dove era ubicato il distributore di carburante.a

