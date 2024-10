Torna a Muro Lucano “La notte della Luce”: una giornata intensa di profonda preghiera, accompagnata quest’anno da un esperimento narrativo unico nel suo genere. I dettagli

Torna a Muro Lucano “La notte della Luce”, un evento di comunità che tiene insieme presente e passato, in uno straordinario esercizio di immaginazione del futuro.

Una giornata intensa di profonda preghiera, accompagnata quest’anno da un esperimento narrativo unico nel suo genere realizzato da un gruppo di artisti, producers e progettisti culturali che hanno interpretato il messaggio di speranza e dedizione del Patrono di Basilicata, attraverso la scrittura di uno spettacolo polimediale originale in cui un’installazione di oltre 15.000 palloncini bianchi farà da sfondo ad uno spettacolo di luci, video-mappatura su tulle, dove la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale diventa il mezzo per esplorare temi profondi e universali di un racconto visivo in cui si fondono l’anima mistica del Santo e la necessità, l’urgenza della comunità di stringersi intorno ai valori del rispetto del prossimo e della volontà di affrontare le sfide del presente con un pensiero lungo che non si esaurisca nell’effimero ma riesca a trovare la traccia per la costruzione di un tempo sostenibile e solidale.

Informazioni di servizio:

Primo spettacolo, martedì 15 ottobre ore 21:30

16 e 17 ottobre, una volta ogni ora, dalle 10:00 alle 22:00

Cattedrale – Muro Lucano