Unico ed incantevole il Presepe artistico nel suggestivo Convento di Balvano! Ecco giorni e orari di apertura al pubblico

Da qualche settimana i volontari dell’Associazione Protezione Civile di Balvano, le loro famiglie e tanti altri cittadini che hanno voluto sposare la causa, si sono messi all’opera per la realizzazione di un presepe a grandezza reale, nel suggestivo chiostro del Cinquecento del Convento di Sant’Antonio a Balvano.

Scrive la Protezione Civile Balvano:

“Tutti i ragazzi hanno lavorato ininterrottamente per rendere possibile l’evento, affinché si possa valorizzare al massimo la bellezza del chiostro, dal valore inestimabile.

Un’idea nata ben tre anni fa, e che, anno dopo anno, ha preso forma, realizzando qualcosa di reale, tangibile, visibile agli occhi.

Da questo barlume di luce nasce il senso del Presepe Artistico a Grandezza Naturale di Balvano.

Il chiostro del convento si trasforma davvero in una Betlemme d’altri tempi: mestieri artigianali, e oggetti che non si trovano quasi più in giro, lo scorrere inesorabile dell’acqua, personaggi con abiti che rievocano le ambientazioni del passato e materiali, come sacchi di iuta, canne, foglie di palma e legname, che riproducono anche i profumi di una Betlemme di 2000 anni fa.

Quindi questo Presepe Artistico mira ad essere una vera e propria esperienza sensoriale senza mai dimenticare il concetto del sacro.

Ogni anno i volontari se ne inventano una per allestire una scenografia diversa che possa far emozionare i visitatori che accorrono da tanti comuni limitrofi, e non solo.

Insomma, questa edizione sarà ricca di nuovi personaggi, nuove figure e nuove scene e quindi per vivere a pieno la magia del Natale, basta davvero fare un salto nel PRESEPE ARTISTICO di Balvano (PZ).

Il tutto sarà accompagnato dalle tradizionali melodie degli zampognari e da tante cose tipiche da gustare.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari dell’Associazione Protezione Civile di Balvano e alle loro famiglie, in particolare a Pasquale, Analaura, Maria, Salvatore, Emanuela ed il Maestro d’Arte Pierluigi Lo Monte, che ha realizzato, per il presepe in questione, delle vere e proprie “chicche” con un elevato grado di dettaglio, che rendono il tutto ancora più bello e raffinato.

Non ci dimentichiamo però che tutto questo è avvenuto anche grazie a tutti coloro che hanno donato del materiale prezioso, che ha permesso la costruzione del Presepe”.

Anche l’amministrazione comunale invita la cittadinanza:

“Venite a scoprire la magia e la tradizione del Natale nel suggestivo scenario del chiostro del Convento di Sant’Antonio di Balvano che, per l’occasione, si arricchisce con la ricostruzione di scene delle arti e antichi mestieri.

Nuove scene, nuove figure, nuovi personaggi e tante novità… insomma un’esperienza unica tutta da vivere!

Si ringraziano i volontari dell’Associazione Protezione Civile Balvano, gli artisti e i tanti cittadini per aver curato in maniera eccellente l’allestimento, frutto di lavoro e dedizione”.

Ecco le date e gli orari in cui sarà possibile visitare il Presepe Artistico e le foto dell’inaugurazione del Presepe di Balvano.