“La Regione Basilicata continua ad avere una grande attenzione nei riguardi delle persone con disturbi dello spettro autistico”. Le iniziative

La Regione Basilicata continua ad avere una grande attenzione nei riguardi delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Negli ultimi giorni ha prodotto altre due importanti e qualificanti azioni: ha destinato circa due milioni di euro per la realizzazione di progetti rivolti a queste persone ed è la prima regione italiana ad aver istituito una “Stanza Blu” dedicata alle persone con autismo, alle famiglie e alle associazioni che si occupano di questa tematica.

I due milioni di euro verranno utilizzati per mettere in campo progetti di cura e una rete territoriale che possa attuare una rapida presa in carico, la continuità degli interventi, l’integrazione e l’inclusione socio-lavorativa di persone con disturbi dello spettro autistico, oltre che il reclutamento di personale altamente specializzato.

I progetti avranno un approccio multidisciplinare e garantiranno ricadute sui sistemi prossimali, quali la famiglia, la scuola e più in generale, la comunità, andando a migliorare i servizi esistenti dell’Azienda sanitaria di Potenza e dell’Azienda sanitaria di Matera.

La “Stanza Blu” è stata insediata al terzo piano del Palazzo del Consiglio regionale e sarà gestita dalla Federazione Fish, in sinergia con le Associazioni lucane sull’autismo Ala, Angsa, Anffas e Viviamo Insieme.

L’obiettivo è quello di dare vita ad un luogo di incontro tra istituzioni e associazioni affinché si operi, tutti insieme, per superare gli ostacoli e si vada verso una completa integrazione delle persone con autismo.

Così l’eurodeputata di Fratelli d’Italia, Chiara Gemma:

“Con queste iniziative la Regione Basilicata sta dimostrando di essere molto lungimirante sui temi dell’integrazione e dell’inclusione e di voler continuare a impegnarsi sempre di più su questi aspetti.

Non va dimenticato che a settembre 2021 ha anche varato la legge regionale sull’autismo, di cui è stato primo firmatario il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello.

Poi, ci fa piacere evidenziare che a Chiaromonte è attivo il Centro Early Start, una delle strutture italiane d’eccellenza e di ricerca, all’avanguardia nel Sud, che accoglie bambini autistici, e a Senise è in fase di allestimento una struttura realizzata per ospitare il primo centro diurno della Basilicata specializzato nella presa in carico di persone autistiche adolescenti e adulte.

Oltre a questo vanno ricordate anche altre qualificanti iniziative sostenute dalla Regione: il progetto PeperonAut per l’inclusione lavorativa di ragazzi con autismo, il lido Il Sogno del Capitano e il battello accessibile Freedom nel Metapontino per il turismo inclusivo e accessibile”.