Vaglio Basilicata: “questo Museo pronto a ricreare un’esperienza suggestiva e coinvolgente per i visitatori”. I dettagli

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglio di Basilicata n. 4 del 18.3..2024, è stato affidato l’incarico della Direzione artistica del Museo delle Antiche Genti di Lucania all’arch. Giancarlo Grano, apprezzato professionista potentino, già dirigente apicale fino all’anno 2019 presso il Comune di Potenza e attualmente in stato di quiescenza, ben noto per l’approfondita conoscenza del territorio e del patrimonio culturale lucano, oltre che per la sua capacità di organizzare manifestazioni culturali ed istituzionali di ampio respiro.

L’affidamento, valevole per il biennio 2024-2026 ed eventualmente rinnovabile, non comporterà oneri di alcun genere per l’Amministrazione, trattandosi di un incarico che l’interessato, da sempre impegnato nei settori dell’associazionismo cattolico e del volontariato sociale, ha accettato di svolgere a titolo puramente onorifico.

All’incarico farà poi seguito l’accurata risistemazione del Museo e l’istituzione di un laboratorio permanente di cultura polifunzionale, con mostre, attività museali ed attività pomeridiane legate alla cultura lucana, nazionale ed internazionale.

Così il Sindaco, dr. Francesco Santopietro:

“L’affidamento della Direzione artistica nelle intenzioni della nostra Amministrazione comunale rappresenta una decisione di grande importanza, perché da tempo si avverte la necessità di una pianificazione delle nostre attività museali e di nuove linee di azione capaci di guidare la selezione degli eventi per almeno un biennio, attraverso il coinvolgimento di mondi artistici e culturali, soprattutto giovanili, finora trascurati”.

Secondo l’arch. Grano, infine, l’auspicio è anzitutto quello di ricreare quella esperienza suggestiva e coinvolgente per i visitatori, che era stata pensata al momento della fondazione del Museo delle Antiche Genti Lucane e di riuscire ad accompagnare, attraverso le azioni da mettere in campo, l’intera comunità lucana (non solo quella vagliese) nella ricerca della propria centralità storica e nel rilancio della propria identità specifica”.