Viggiano, arriva l’ok per queste piste: ospiteranno gare nazionali di sci alpino! I dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, si avvicina sempre di più la partenza della stagione turistica e sportiva invernale.

È tutto pronto, infatti, all’interno dello splendido scenario paesaggistico che ospita gli impianti sciistici della Montagna Grande di Viggiano.

Mentre si attende che la neve possa tornare ad imbiancare le piste della Montagna Grande, arrivano ottime notizie direttamente dalla sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali.

Nei giorni scorsi, infatti, è pervenuto il “Certificato di Omologazione Nazionale FISI” per le piste presenti all’interno dell’impianto.

L’iter di omologazione, seguito personalmente dal vicepresidente del Comitato Calabro Lucano FISI, l’ing. Alfonso Taranto, è stato portato a termine grazie ad una accurata verifica documentale unita ad una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici omologatori nazionali.

Hanno assistito alle attività di sopralluogo anche i Maestri di Sci della Basilicata rappresentati, nel corso delle perizie tecniche, dalla maestra/allenatrice Antonella Votta.

È stata preziosa ed indispensabile, inoltre, la disponibilità da parte dei gestori degli impianti e dell’Amministrazione Comunale di Viggiano nell’eseguire gli adeguamenti di sicurezza prescritti dagli omologatori.

La FISI ha certificato, dunque, che gli impianti saranno idonei ad ospitare competizioni sciistiche ufficiali, per la disciplina di sci alpino “Slalom Speciale” per le categorie “Baby/SuperBaby”, “Cuccioli”, “Ragazzi” ed “Allievi” e “Master” e per la disciplina di sci alpino “Slalom Gigante” per le categorie “Baby/SuperBaby”, “Cuccioli”.

Il Certificato di omologazione sarà valido fino al 1° Luglio 2033.

Si tratta di un’ottima notizia per l’ intero movimento sportivo invernale regionale.

In questo senso, è opportuno ricordare che si tratta della prima ed unica pista omologata per competizioni di carattere nazionale in Basilicata, fin dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso.

Già nutrito il programma di eventi agonistici, con tre gare a calendario nazionale, due delle quali organizzate dallo Sci Club Volturino previste per il 27 Gennaio (Trofeo Alta Val d’Agri) ed il 3 Marzo (Trofeo Sci Club Volturino), ed una organizzata dallo Sci Club Viggiano prevista per il 17 Febbraio (Memorial Giorgio Nigro).

Da questo momento in poi, giovani talenti e semplici appassionati, supportati dai due storici ed importanti sci club locali, potranno scegliere Viggiano per iniziare la loro entusiasmante avventura sportiva.

Esprime particolare soddisfazione, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“La notizia dell’omologazione delle nostre piste per le gare del circuito FISI rappresenta un ulteriore ed importante tassello che rende evidente l’impegno della nostra amministrazione, nel corso di tutti questi anni, per la valorizzazione degli impianti sciistici della Montagna Grande e dell’intero movimento sportivo della Val D’Agri.

Ad ogni modo, siamo pronti per accogliere turisti, sportivi ed appassionati di ogni genere per una nuova ed esaltante stagione invernale”.