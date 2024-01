Potenza: “Un importante passo è la ristrutturazione delle Scale Mobili Santa Lucia, con il suo giardino che le trasformerà in un centro di socializzazione”. I dettagli

“Questa mattina su nostra richiesta abbiamo incontrato il Sindaco Mario Guarente per discutere del Trasporto Urbano di Potenza”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale Sebastiano Colucci che prosegue:

“Una riunione importante che ha acceso i riflettori su quanto si è fatto in questi anni per dare una nuova luce al Trasporto Urbano di Potenza, partendo dall’importante cambio di Gestione affidato alla Miccolis spa, che ha dato finalmente una serenità economica ai lavoratori ed un servizio puntuale agli utenti.

Si è discusso della necessità di un nuovo piano di esercizio che aumenti la frequenza degli autobus, soprattutto nei luoghi nevralgici, ospedale e ASP, e nelle contrade che circondano la Città, nel frattempo si è conclusa la mappatura di tutte le fermate che verranno a breve ripristinate.

Un importante passo è la ristrutturazione delle Scale Mobili Santa Lucia, con il suo giardino che trasformerà le scale mobili in un centro di socializzazione, oltre che fulcro importante del trasporto Potentino, nel contempo si sono avviati i lavori di messa in sicurezza delle Scale Mobili di Via Armellini, che presto non avranno più infiltrazioni.

Crediamo conclude che il fare e il collaborare sia più costruttivo delle critiche sterili di alcuni soggetti che confermano la non conoscenza del settore, infine ringrazio il Sindaco di Potenza per la disponibilità e celerità nella convocazione e nell’affrontare i problemi dei lavoratori”.