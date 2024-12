Viggiano Città di Maria, Viggiano città della musica intitola questa struttura a Santa Cecilia. Ecco le foto

Si è tenuta nella serata di Domenica 1° Dicembre, la cerimonia di intitolazione del centro Polifunzionale di Viale della Rinascita.

La struttura è stata intitolata a Santa Cecilia, Patrona della musica e dei musicisti.

La cerimonia è stata presieduta da Mons. Marco Frisina, Compositore e Direttore di Coro, Presidente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali, Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere.

L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Amedeo Cicala.

A margine dell’iniziativa, il primo cittadino ha dichiarato:

“La serata di oggi testimonia, una volta di più, l’attenzione di questa amministrazione alla cura degli spazi pubblici e al rispetto dell’Identità della nostra comunità.

Viggiano Città di Maria, Viggiano città della musica continua il suo cammino di crescita”.

Nel corso della cerimonia, sono intervenuti anche il Rettore del Santuario di Viggiano Don Paolo D’Ambrosio ed il Vicesindaco di Viggiano Gianfranco Moscogiuro.

Ecco le foto.