Potenza, rinviato lo spettacolo “Il Mistero di Notre Dame” al teatro Stabile. I dettagli

Rinviato per motivi di salute lo spettacolo “Il Mistero di Notre Dame“, in programma oggi 8 Gennaio al teatro Stabile di Potenza, con protagonisti gli ospiti dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda.

Il virus influenzale che sta imperversando in questi primi giorni dell’anno ha infatti colpito buona parte del cast che questa sera sarebbe dovuto andare in scena.

Da qui, la sofferta decisione degli organizzatori di rinviare l’evento a data da destinarsi.

La direzione dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda spiega:

“Questa mattina al risveglio molti ragazzi del cast avevano la febbre alta e non erano nelle condizioni di andare in scena entro poche ore.

Abbiamo quindi deciso, nostro malgrado, di rinviare lo spettacolo.

Ci scusiamo con gli invitati, con i familiari e con tutte le persone interessate a partecipare all’evento.

Ma per noi, la salute e la sicurezza degli ospiti sono da mettere al primo posto.

Torneremo al più presto con lo spettacolo, anche e soprattutto per cancellare dagli occhi la delusione dei nostri ragazzi, che da giorni sognavano di salire su un palcoscenico suggestivo come quello del Teatro Stabile di Potenza e di essere attori e protagonisti per una notte”.

Ecco la locandina che annuncia il rinvio.