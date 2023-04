A Potenza arriva “Polvere di Stelle: musiche da film” per rivivere le atmosfere delle più note colonne sonore del cinema! Ecco l’evento in programma

Sarà la prestigiosa cornice del teatro F. Stabile di Potenza ad accogliere l’11 Aprile 2023 la serata all’insegna della buona musica intitolata Polvere di Stelle: musiche da film che farà rivivere le atmosfere delle più note colonne sonore del cinema – e non solo – attraverso la sapiente arte dei professionisti Stefano Maffizzoni (flauto) e Gloria Cianchetta (pianoforte).

L’evento inizia a riscaldare i motori di quello che sarà il Lucania Classica Festival che, con il patrocinio del Comune di Potenza, rientra all’interno del Piano dello Spettacolo della regione Basilicata e che sta per approdare alla sua terza edizione sotto la direzione artistica di Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo.

Non hanno bisogno di presentazioni le musiche di Nino Rota, Romeo e Giulietta; di Ennio Morricone, Nuovo cinema Paradiso, Gli Intoccabili; di Giuseppe Verdi, Rigoletto, Traviata e altre ancora protagoniste di un programma che rimanda al cinema, a film iconici quali Il Padrino e a storie senza tempo come I Promessi Sposi, e che sarà pregno di emozioni grazie alla maestria di Stefano Maffizzoni e Gloria Cianchetta.

Stefano Maffizzoni attualmente è docente della cattedra di flauto traverso presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

Solista nelle più prestigiose sale da concerto del mondo il Concertgebouw – Main Hall di Amsterdam, Musikverein – Golden Hall di Vienna, Filarmonica di Berlino, Groβer Saal del Mozarteum di Salisburgo, Smetana Hall di Praga, Guangdong Xinghai Symphony Hall (Cina), Concert Hall Bulgaria (Sofia), Hercules Hall e Auditorium Gasteig (Monaco di Baviera), con numerose orchestre fra le altre ricordiamo la State of México Symphony Orchestra, Berliner Symphoniker, Budapest Symphony Orchestra Mav, Hong Kong Sinfonietta, North Czech Philharmony Teplice, Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Südwestdeutsche Philharmonie Orchester Konstanz, Macedonian Symphony Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, ecc.

Ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti, registrando per prestigiose radio.

Come Docente tiene Master Classes in diverse Università in Messico, Conservatorio “Andrès Segovia” di Linares, British Columbia University di Vancouver, Hong Kong Academy for Performing Arts, Clark College Music Department Washington’s State, International Academy of Music di Minsk e San Pietroburgo.

Gloria Cianchetta diplomata a quindici anni con il massimo dei voti presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia, vincitrice del Premio Hortense Anda-Bührle “per una performance di eccezionale merito artistico” al prestigioso Concorso Géza Anda di Zurigo, Gloria si perfeziona con Anna Kravtchenko a Lugano, conseguendo con lode sia il corso di laurea Master of Arts in Music Performance nel 2017, che il selettivo corso per solisti Master of Arts in Specialized Music Performance nel 2019 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana.

Inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni sotto la guida del M° Nataliya Kozina mettendo subito in evidenza straordinarie doti musicali come dimostrano i molti primi premi conseguiti in concorsi nazionali ed internazionali quali, Concorso nazionale “Riviera Etrusca” città di Piombino, Concorso nazionale “J.S. Bach” a Sestri Levante, Concorso nazionale Città di Vicopisano, Concorso nazionale Giulio Rospigliosi di Lamporecchio, Concorso Internazionale Mozart di Frascati , Concorso nazionale Città di Cesenatico, Concorso Internazionale Musicale dell’Adriatico, Concorso nazionale Premio Zucchi di Castelnuovo Garfagnana, Concorso Internazionale Città Dell’Aquila, Concorso Internazionale Festival in Laguna di Chioggia, Concorso Internazionale Carlo Campioni, Concorso Internazionale Carlo Mosso di Alessandria e Concorso Internazionale “Rovere D’Oro” di San Bartolomeo a Mare.

E’ invitata ad esibirsi per rilevanti Stagioni Musicali e sedi in Italia e all’estero, come il Teatro La Fenice di Venezia, il Musikverein di Vienna, la Sala dei Giganti al Palazzo Liviano per gli Amici della Musica di Padova, l’auditorium Gaber al Grattacielo Pirelli per la Società dei Concerti di Milano, il LAC di Lugano, la Sala dei Cavalli a Palazzo Te per Mantova Musica, la RSI (Radiotelevisione Svizzera), per il Monferrato Classic Festival, per Elisarion Festival di Minusio, per l’Associazione Musicale Dino Ciani e ancora in Spagna, Svizzera e Russia.

L’emozione della buona musica si prepara a riecheggiare nel fiore all’occhiello potentino del Teatro F. Stabile e nel cuore degli spettatori la sera dell’11 Aprile 2023 alle ore 20.00 con Polvere di Stelle: musiche da film.

Di seguito la locandina con i dettagli.

