A Potenza caduta calcinacci e rami di un grosso albero spezzati dal vento! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 13.10 circa, sono intervenuti per la caduta di calcinacci in viale Marconi incrocio via Nazario Sauro nei pressi del ponte Musumeci a Potenza.

I VV.F. giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione di alcune porzioni di calcestruzzo caratterizzati dal pericolo imminente di distacco.

Contemporaneamente, un’altra squadra VV.F. era impegnata in via dell’Unicef in prossimità della rotatoria di via Vaccaro a Potenza, per rimuovere alcuni rami spezzati dal vento da un albero di grosse dimensioni.

I Vigili del fuoco anche in questo caso hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e con l’ausilio di motoseghe hanno tagliato altre parti dell’albero in pericolo di caduta.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed autoscala per un totale di 12 unità.

Le strade sono state chiuse per il tempo necessario richiesto dagli interventi.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale ed ufficio tecnico comunale.

Queste alcune foto.

