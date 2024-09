A Potenza e Marsicovetere fisioterapisti scendono in Piazza per il Mal di schiena. L’iniziativa

Vogliamo far conoscere l’importanza della fisioterapia nella vita di tutti i giorni e il ruolo del Fisioterapista per la salute di tutti i cittadini.

Così scrive l‘Ordine dei Fisioterapisti (OFI) di Basilicata che propone:

“L’8 Settembre, da 28 anni, la World Confederation for Physical Therapy promuove la Giornata Mondiale della Fisioterapia e quest’anno ci occuperemo di Mal di schiena.

L’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) di Basilicata sarà presente su alcune delle principali Piazze delle città lucane, in partnership con l’Associazione tecnico-scientifica AIFI (Associazione Italiana di Fisioterapia) di Basilicata, per realizzare una campagna informativa sul tema affinché il movimento non si fermi, la nostra vita possa procedere senza rinunce ma anche con la garanzia dell’accessibilità delle cure.

All’iniziativa, che ha ricevuto il Patrocinio della Regione Basilicata e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali, sono state invitate anche le Associazioni dei Malati e dei Cittadini”.

Qui di seguito il programma dettagliato con tutte le iniziative a Potenza, Marsicovetere, Matera e Policoro.