A Potenza il Giuramento dello Psicologo per accogliere 40 nuovi colleghi! Congratulazioni

Si è conclusa, con grande successo, la decima edizione del Giuramento dello Psicologo, un appuntamento molto sentito dalla comunità dei professionisti lucani che si ritrovano in una cerimonia dalla forte impronta e dal grande significato valoriale.

Così la presidente, Luisa Langone, che ha accolto i circa 40 colleghi, neo iscritti all’Ordine:

“Un compleanno importante per questo passaggio, in termini di accoglienza e che, in questa edizione, in particolare, ci vede costruire anche un simbolico ponte tra generazioni perché ho l’onore di poter consegnare un riconoscimento alla vice presidente, Mariantonietta Amoroso, insignita della menzione di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Per noi, è un privilegio poterle manifestare la stima e la gratitudine per i tanti anni di lavoro, svolto in favore delle persone e della nostra professione.

Mi piace ricordare che la colleganza unisce e oggi lo fa, tracciando il solco delle parole contenute nel testo del Giuramento, per le quali mi sono occupata personalmente della stesura e che rispecchiano, in pieno, i principi del codice deontologico italiano ed europeo.

Ai colleghi che iniziano questo cammino suggerisco di seguirlo e sono certa che si troveranno bene.

Come Ordine, l’impegno è nell’accompagnamento in questo mondo straordinario della professione psicologica, che deve essere illuminato da lealtà, competenza, giustizia e onestà.

È importante vivere la professione in scienza e coscienza, senza pregiudizio, avendo spirito critico, comprensione e onestà, che sono anche i cardini ispiratori nostri e sui quali l’Ordine ha operato”.

Ha concluso la Langone:

“Avete scelto un lavoro bellissimo ma impegnativo, abbiate a cuore che il prodotto finale sono le emozioni delle persone che a noi si rivolgono”.

La vice presidente, Mariantonietta Amoroso:

«Il mio grazie va alla presidente e, come vice presidente e responsabile della Commissione Pari Opportunità, sono orgogliosa di affermare che nel 2014 siamo stati i primi a fare una scelta in tal senso.

Il riconoscimento è legato alla mia professione; per 45 anni ho lavorato come psicologa e psicoterapeuta, a servizio di adulti e bambini.

Lavoro per il benessere e ho perseguito lealtà e rispetto.

Con questi principi, ho vissuto l’Ordine, sempre guardando con attenzione ai diritti delle donne e dei bambini.

Spero che anche voi possiate realizzare i vostri sogni».

Costanza Galante, consigliera segretario e responsabile gdl Cyberbullismo ed educazione digitale:

«L’Ordine è stato per me un luogo di accoglienza, aperto al confronto. Dobbiamo cercare di fare rete e operare perche la colleganza sia giusta e conforme sui diversi ambiti di applicazione della psicologia.

Per me, entrare in questa “famiglia professionale” è stata occasione di crescita e confronto e spero che tutto ciò possa riflettersi anche nella vostra esperienza».

Carmela Boccomino, responsabile gdl sulla Disabilità e coordinatrice della Commissione di Psicologia Scolastica:

«Abbiamo contribuito in questi anni a costruire un servizio di supporto all’interno delle scuole, e lo abbiamo fatto con il fermo intento di costruire reti di relazioni e collaborazioni, dall’Ufficio Scolastico Regionale e fino alla Regione Basilicata.

Sono lieta di annunciare che a breve presenteremo una pubblicazione dedicata, frutto di un grande lavoro corale.

Sento di affermare che l’Ordine si impegna proprio per rendere realizzabili le tante opportunità della nostra professione».

Il consigliere, Antonello Chiacchio:

«Essere un buon professionista vuol dire amare la propria professione, rispettare e assumersi le responsabilità, verso i colleghi e la comunità.

Quando un professionista lavora con competenza, fa anche fronte alle difficoltà e mobilita grandi risorse umane e sociali».

La tesoriera, Lucia Faraone, al termine della giornata:

«Benvenuti nella nostra famiglia professionale!

L’Ordine farà di tutto per sostenervi e accompagnarvi.

Vi invito a riflettere su quanto è stato letto stamattina, sulle importanti indicazioni contenute nel Giuramento e a tutti suggerisco di mantenere l’etica professionale sempre salda».