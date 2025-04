A Baragiano la Passione di Cristo rivivrà in un’esperienza coinvolgente e unica. Ecco quando

Il prossimo 12 aprile 2025, a partire dalle ore 19:30, si terrà la Via Crucis Vivente a Baragiano Centro, un evento che rappresenta un momento di grande spiritualità e riflessione per tutta la comunità.

L’appuntamento è fissato in Piazza SS.. Annunziata, dove la Passione di Cristo rivivrà in un’esperienza coinvolgente e unica.

Organizzata dalle Parrocchie Santa Maria Assunta e Beata Vergine del Carmelo, con il gratuito patrocinio del Comune di Baragiano, la Via Crucis vivente vedrà la partecipazione attiva di cittadini di Baragiano, che con impegno e passione hanno scelto di essere protagonisti di questa tradizione di fede.

Gli attori, infatti, sono tutti cittadini locali che, mossi dal desiderio di rendere tangibile il momento più significativo della vita di Gesù, daranno vita a una rappresentazione intensa e commovente.

L’evento si propone non solo come un’occasione di riflessione sulla Passione di Cristo, ma anche come un momento di unione per la comunità di Baragiano, che attraverso questo gesto collettivo, porta avanti i valori di solidarietà e fede che da sempre contraddistinguono la tradizione cristiana.