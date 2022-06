A Potenza l’On. Boldrini: ecco i dettagli

Lunedì 27 giugno 2022 alle 18:00, sarà presentato l’ultimo libro di Laura Boldrini, “Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” edito da Chiarelettere, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza, in via don Minozzi.

Alla manifestazione, promossa e organizzata dalla Libera Università delle Donne, il Forum delle donne di Articolo Uno, in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza, sarà presente l’autrice.

Dialogheranno con l’onorevole Boldrini;

Adriana Salvia;

Angela Blasi.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Martino.

Abstract

Finché continueremo a dire che il trattamento riservato alle donne è normale, perché è sempre stato così, vivremo in un paese arretrato e ipocrita, in cui le prese di posizione contro i divari di genere rimarranno solo scaramucce di facciata, buone per sistemarsi la coscienza ma destinate a non incidere, a non cambiare davvero le cose.

“Questo non è normale” è il libro che Laura Boldrini ha voluto dedicare a una grande battaglia di civiltà, mettendo in fila fatti, testimonianze, storie che fotografano un modello patriarcale duro a morire.

Un libro che fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni, in ogni ambito della nostra società.

La parità tra uomini e donne in Italia si riassume nel motto “tutto cambia perché nulla cambi”.

Nonostante alcuni traguardi sulla carta, le leggi, i diritti riconosciuti e l’impegno di militanti e associazioni femministe, troppo spesso mogli, compagne, amiche, colleghe continuano a restare gregarie, subalterne, ininfluenti. E questo non è normale.

La donna che sovverte lo schema è invisa, considerata una persona “strana” e un po’ esaltata.

Intanto il sessismo, l’intimidazione, la derisione, l’esclusione, l’odio misogino imperversano, con un unico fine: sminuire e controllare le donne per mantenere il potere maschile.

La consapevolezza che tutto questo non è e non deve essere normale è l’unica strada per porre fine a un modello culturale che genera una vera emergenza sociale.

Il mondo non può continuare a girare tutto intorno agli uomini, è arrivato il momento di dire basta.

Questo libro rappresenta un antidoto alla rassegnazione, propone soluzioni ed esorta le donne a mollare gli ormeggi.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

