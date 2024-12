A Potenza stasera l’evento ‘Accendiamo il Natale’ per dare il via alle feste natalizie: questo l’avviso del Comune

Il Comune di Potenza fa sapere alla cittadinanza:

“Confermato per oggi pomeriggio, alle ore 18:00, in piazza Mario Pagano, l’evento del Comune di Potenza, ‘Accendiamo il Natale’.

Prosegue l’assessore alla Cultura Roberto Falotico:

“Molti trascorrono le proprie vacanze in luoghi lontani, freddi, con condizioni meteo spesso proibitive, eppure sono felici di ritrovarsi in scenari che regalano emozioni.

Dobbiamo imparare ad apprezzare le cose belle che offre la nostra città.

La pioggia, tanto attesa, è una benedizione per questa …giornata e, anche se in serata dovrebbe smettere, avere un ombrello aperto e un impermeabile non penso possa essere un problema.

Impariamo a sprovincializzarci e a sprovincializzare la cultura.

Impariamo a fare comunità e ritroviamoci tutti questa sera nel centro storico, per dare il via alle feste natalizie, nel giorno dell’Immacolata Concezione, nel segno della tradizione, della speranza per il futuro, del riconoscersi comunità”.