A Potenza una giornata di approfondimento e confronto per diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. L’iniziativa

Con l’iniziativa “Il Forum della prevenzione” l’Inail ha l’obiettivo di promuovere in tutte le regioni d’Italia l’ascolto, il dialogo sociale ed istituzionale, gli investimenti ed il trasferimento tecnologico finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso eventi organizzati dalle proprie Direzioni regionali e territoriali.

Si tratta di 23 tappe regionali di approfondimento e sensibilizzazione, alla presenza dei Vertici dell’Istituto e ai rappresentanti delle Istituzioni e delle parti sociali del territorio per consolidare strategie d’azione in aiuto di imprese e lavoratori e per condividere proposte, progetti e buone pratiche da valorizzare e mettere a sistema.

La tappa lucana del “Forum della prevenzione” si terrà a Potenza il 19 settembre 2023, con sessioni di approfondimento sull’importanza della legalità e della cultura della sicurezza in agricoltura e sul rilievo di investire nella cultura della prevenzione sin dai banchi di scuola.

Il punto di partenza è il Piano triennale della prevenzione 2022-2024 recentemente adottato dall’Inail, che definisce obiettivi di sviluppo delle politiche di medio-lungo periodo (in linea con la strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e con l’Agenda Onu 2030) considerando gli scenari delineati dalla transizione verde e digitale in atto anche nel mondo del lavoro.

In programma tavole rotonde, testimonianze e interventi di approfondimento e confronto sullo stato dell’arte delle politiche di prevenzione in Basilicata.

L’evento, organizzato dalla Direzione regionale Inail Basilicata, si aprirà con i saluti del commissario straordinario dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo e delle Autorità locali.

Per l’Inail interverranno, tra gli altri:

il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Guglielmo Loy;

il coordinatore generale della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza Fabrizio Benedetti;

il direttore regionale Basilicata Lucia Carmen Angiolillo.

Le conclusioni del Forum saranno affidate al direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola.

Di seguito il Programma della giornata.

