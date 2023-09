Latina – Potenza calcio, della partita se ne parla sul TG1: ecco il bel gesto dei nostri leoni

Un gesto quello del Potenza Calcio che ha fatto parlare l’Italia intera.

Nell’edizione del TG1 di ieri è andato in onda il racconto di un gesto virtuoso da parte della nostra squadra da poter prendere a modello come sano comportamento sportivo sia in caso di vittoria che di sconfitta.

I nostri leoni, infatti, nonostante la sconfitta domenica scorsa con il Latina, hanno lasciato lo spogliatoio in condizioni impeccabili e hanno persino regalato ai padroni di casa una pianta e un biglietto di ringraziamento.

Una bella abitudine che la nostra squadra porta avanti già da qualche tempo.

Sul biglietto ecco cosa c’era scritto:

“Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l’abbiamo vissuto come casa.

Ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente.

Nel ringraziarvi lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto”.

Così commenta il Latina:

“La Società 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟑𝟐 ringrazia dal profondo del proprio cuore la società 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 per l’eccellente comportamento nelle strutture del Francioni e per il bellissimo omaggio che abbiamo trovato negli spogliatoi al termine dell’incontro di ieri sera.

Un gesto che accresce il 𝐅𝐚𝐢𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐲 necessario allo sport che amiamo e pratichiamo.

Grazie, Potenza Calcio“.

Ci uniamo al coro di complimenti per il Potenza calcio che già da qualche tempo sta adottando questa condotta virtuosa e d’esempio per le altre squadre calcistiche.

