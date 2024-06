A Potenza visite gratuite in Diabetologia, Chirurgia Senologica, Ostetricia e Ginecologia. I dettagli

“Il 19 giugno l’ospedale San Carlo di Potenza aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Day, promosso dalla Fondazione Onda ETS, dedicato alla prevenzione al femminile dalla pubertà alla menopausa, offrendo visite gratuite in Diabetologia, Chirurgia Senologica, Ostetricia e Ginecologia”.

Lo annuncia il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera sottolineando che:

“iniziative di questo tipo sono indispensabili per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione per la diagnosi precoce e la cura di molte patologie”.

Il programma prevede 10 visite per Diabetologia, 10 visite per Chirurgia Senologica e 10 visite per Ostetricia e Ginecologia, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di mercoledì 19 giugno.

Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail a donna@ospedalesancarlo.it dalle ore 9:00 di giovedì 13 giugno alle ore 9:00 di venerdì 14 giugno, specificando:

la propria anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);

il numero di cellulare, indispensabile per essere ricontattate (in assenza del numero la prenotazione non sarà registrata);

la visita specialistica richiesta.

È consentito prenotarsi per una sola visita.

Di seguito la locandina con i dettagli.