A Sasso di Castalda il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata! I dettagli

Giovedì 31 Agosto una squadra di tecnici, in rappresentanza del Servizio Regionale Basilicata, ha preso parte all’evento “To the Moon and back to School” a Sasso di Castalda (PZ).

In occasione della luna piena era in programma l’apertura notturna straordinaria del “Ponte alla Luna”.

L’attrazione è composta da due ponti tibetani, dei quali il principale è lungo 300m e alto 102m nel punto più distante da terra.

I tecnici presenti all’evento hanno informato i partecipanti riguardo i compiti e le attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che essere pronti ad intervenire in caso di bisogno, dato il tipo di attività che gli stessi si apprestavano a svolgere.

