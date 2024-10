A Tito la Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale: ecco l’appuntamento gratuito per consigli preziosi

Il 10 ottobre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale, una ricorrenza fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della salute orale.

Anche quest’anno, l’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) organizza stand informativi in diverse regioni italiane per promuovere le migliori pratiche di igiene orale e offrire consigli preziosi alla popolazione.

In Basilicata, l’appuntamento si terrà domenica mattina, presso il Centro Commerciale Polo Acquisti Lucania a Tito Scalo (PZ).

Questo evento sarà un’importante occasione per i cittadini di ricevere consigli professionali dagli igienisti dentali, utili a migliorare la propria igiene orale quotidiana.

La Dott.ssa Silvia Lucia Sibilani, Presidente di AIDI Basilicata, invita tutti a partecipare a questa giornata dedicata alla prevenzione e alla salute del cavo orale. “La salute orale è fondamentale per il benessere complessivo di ogni individuo, e noi igienisti dentali siamo in prima linea per promuovere la prevenzione.”

Presso lo stand, i cittadini di tutte le età potranno partecipare a diverse attività educative. Inoltre, ci saranno attività ludiche specialmente dedicate ai bambini e verranno distribuiti campioni gratuiti.

L’evento sarà anche un’opportunità per ricevere suggerimenti su come prevenire e trattare eventuali problematiche con le giuste abitudini.

La Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque desideri migliorare la propria salute orale e ricevere suggerimenti professionali su misura.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

Non mancate a questo appuntamento con la salute.