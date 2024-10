A Potenza tre giornate di corso per l’educazione e prevenzione dei comportamenti a rischio. I dettagli

Organizzato dal Consultorio di Potenza, si è svolta in mattinata la prima parte del corso sulle buone prassi di educazione alla salute che ha avuto come tematica la prevenzione nell’epoca del rischio senza trasgressione che mira ad informare e sensibilizzare i giovani e gli adolescenti.

Ha portato i saluti il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo.

Il Consultorio Familiare offre i propri servizi a tutela della salute della donna, facendosene carico dall’età evolutiva e garantendo servizi utili anche nelle relazioni di coppia e familiari partendo sempre dal concetto base di prevenzione primaria.

Nell’ambito della propria mission, il consultorio di Potenza è impegnato in una collaborazione mirata a prevenzione, informazione ed educazione alla salute con le scolaresche delle scuole medie e superiori per sviluppare la socio- affettività, finalizzata allo sviluppo delle competenze emotive, relazionali, comunicative, sociali, e nel contempo prevenire i comportamenti a rischio dal punto di vista ginecologico.

Alla giornata di studio ha preso parte Matteo Lancini Presidente della Fondazione Minotauro di Milano che da anni si occupa di disagio adolescenziale, a cui seguiranno nelle prossime giornate programmate la psicologa della fondazione Carmen Giorgio ed il segretario Nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) Carlo Maria Stigliano.

Il Direttore Generale Maraldo sottolinea come “le giornate di formazione previste rappresentano il momento per fare sintesi su temi di grande attualità e per raccogliere gli operatori dei consultori Asp in un’aula per confrontarsi e condividere esperienze e conoscenze”.

Maraldo che ha avuto modo di visitare il consultorio di Potenza, ne ha ricavato “una grande e positiva impressione per cui un plauso va alla responsabile della struttura Liliana Romano e a tutti gli operatori che con competenza e spirito di abnegazione svolgono un lavoro prezioso e di grande valore etico e sociale“.