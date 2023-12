A Trecchina sempre viva la tradizione con il Raduno delle Zampogne! I dettagli dell’evento

Nozze d’argento a Trecchina per il Raduno delle Zampogne.

Giovedì 28 Dicembre, infatti, si svolgerà la 25ma edizione del tradizionale evento natalizio.

L’iniziativa, come ogni anno, è promossa dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento rinverdisce l’antica consuetudine dei “Bbone Feste”, compagnie di “Suoni” e canterini che, la notte di S. Silvestro, giravano per tutte le case del paese, per augurare il buon anno.

Ora come allora le compagnie strumentisti e costruttori, si ritrovano, nel centro della valle del Noce, per recuperare la memoria storica e l’identità culturale del territorio.

L’appuntamento è per le ore 17:00 con il ritrovo dei gruppi in piazza del Popolo, per l’accordatura degli strumenti.

A seguire la benedizione dei partecipanti (da parte del Parroco don Egidio Matinata), poi una passeggiata nella piazza del paese ed il Concerto nella sala consiliare del Municipio.

Saranno eseguiti brani sacri e profani da quelli natalizi, ai motivi tipici dei pellegrinaggi, alle feste popolari.

A conclusione dell’evento – dedicato al compianto giovane Giacomo D’Imperio – la consegna di attestati al più giovane musicista e agli altri strumentisti (da parte degli organizzatori e dalla famiglia D’Imperio-Iorio).