Abriola: “Il campo sportivo continua ad essere un eterno cantiere”. Ecco la denuncia e le foto

“Il campo sportivo di Abriola continua ad essere un eterno cantiere.

Stallo che costringe la squadra locale che milita nel campionato di seconda categoria a giocare a Calvello le partite casalinghe“.

Lo segnala il Comitato Amiamo Abriola che, in un comunicato stampa, fa sapere:

“I lavori del campo sportivo, aggiungono i rappresentanti dell’opposizione, erano programmati da anni e sono iniziati da altrettanto tempo, il Sindaco ha più volte dichiarato che sarebbero terminati in occasione dell’inizio del campionato, ma ad oggi lo stato dei lavori ci sembra totalmente paralizzato.

Purtroppo, non si hanno notizie sui tempi di chiusura del cantiere.

Eppure le somme destinate alla realizzazione dell’opera sono a disposizione dell’ente da tempo.

Chiediamo quindi ai rappresentanti della maggioranza i motivi del blocco delle lavorazioni e se sono state già erogate delle risorse alla ditta esecutrice.

Come succede in ogni occasione ad Abriola non c’è mai chiarezza sulla gestione delle risorse, sulla esecuzione e sui tempi dei lavori pubblici a discapito dei cittadini che continuano a vivere con servizi inadeguati.

Il calcio, in una piccola realtà come quella Abriolana, rappresenta un luogo di aggregazione che risveglia anche un moto di appartenenza alla comunità.

Motivazioni lontane dallo spirito che guida l’amministrazione guidata da Romano Triunfo”.

