Potenza: onorati 50 volontari lucani della Croce Rossa Italiana in prima linea durante il Covid! I dettagli

Nella sede regionale della Croce Rossa Italiana a Potenza, nella giornata di ieri, 28 Ottobre, 50 volontari lucani hanno ricevuto la BENEMERANZA “Tempo della Gentilezza” in riconoscimento del loro straordinario impegno durante l’emergenza COVID, per essere stati sempre in prima linea, con spirito gentile, a supporto ed a sostegno di coloro che ne avevano bisogno in un momento di paura diffusa.

La cerimonia, come fa sapere l’Amministrazione di Bella:

“ha celebrato il loro coraggio e la loro dedizione che hanno fatto la differenza nella vita delle persone in un periodo di crisi.

I volontari sono stato premiati dall’assessore Regionale alla Sanità Fanelli e alla presenza degli Amministratori Locali.

A cogliere tutta l’emozione della cerimonia e a onorare la Croce Rossa, nonché i due volontari bellesi, la Vicesindaca Angela Carlucci.

Tra i 50 volontari, infatti, sono stati premiati i bellesi Antonietta Sannazzaro e Antonio Alvino che ringraziamo non solo per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid ma anche per la disponibilità, la presenza costante e per l’attenzione verso la nostra comunità”.a

