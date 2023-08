Academy Basket Potenza: Cagnacci è un nuovo giocatore! In bocca al lupo

Matteo Cagnacci è un nuovo giocatore dell’Academy.

Playmaker di 185 cm classe 2000, il regista puteolano ha svolto tutta la trafila giovanile nel settore giovanile d’origine, arrivando a debuttare anche in prima squadra prima con la Flavio Basket (due stagioni in C Silver) e poi con la Virtus Pozzuoli in B.

A metà della scorsa stagione il passaggio a Canosa, per la prima esperienza fuori regione, dove, a dispetto dell’ingresso in corsa, è grande protagonista, segnando anche 10 punti per gara, della promozione dei pugliesi nel campionato di C unica.

Un’opportunità conquistata sul campo, che ora si materializza giustamente con la firma a Potenza e la disputa del massimo torneo campano:

”Sono molto contento di far parte di questa squadra e partecipare ad un campionato di questo livello per come è composto il roster credo possiamo disputare un ottimo campionato, restando uniti e lavorando insieme per raggiungere i nostri obiettivi: non vedo l’ora di conoscere dirigenza, coach e compagni per cominciare la stagione”. a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)