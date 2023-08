Academy Basket Potenza: Naddeo confermato per la prossima stagione. In bocca al lupo

L’Academy Basket Potenza è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Vincent Naddeo per la prossima stagione agonistica.

Playmaker classe 2002 per 180 cm d’altezza, il giocatore salernitano era arrivato in Basilicata nell’ultimo giorno di mercato della passata stagione, rivelandosi di grande utilità ai fini del raggiungimento della promozione.

Pallacanestro Salerno e Virtus Arechi nella città d’origine, prima dell’approdo a Benevento le tappe precedenti di una carriera che l’aveva visto cominciare la scorsa annata sportiva con la canotta di Pianura (in C Gold), avventura interrottasi prematuramente per l’esclusione in corso d’opera della squadra dal campionato, che ha fatto maturare le condizioni per la successiva firma con l’Academy.

Quasi cinque punti per gara – high di 19 nel match casalingo con Secondigliano – uniti ad intensità, freschezza e capacità di cambiare ritmo entrando dalla panchina hanno fatto di Vincent una preziosa risorsa nella seconda decisiva parte di campionato, mettendo le basi per una meritata conferma anche per la stagione alle porte:

“Quando mi è stato proposta la conferma a Potenza non ho tentennato neanche un secondo: il si per me era scontato, è motivo di soddisfazione ed orgoglio aver conquistato la fiducia della società e del coach sono arrivato lo scorso anno al rush finale, ma integrarmi è stato facile in un contesto altamente professionale, ma allo stesso tempo – e questo è un grande vantaggio – dall’evidente clima familiare, per questo a Potenza mi sento a casa.

Ricomincio con ancor più voglia e responsabilità, ritrovo tanti compagni che sono anche amici e nuovi innesti che rendono questa squadra altamente competitiva per il campionato che andremo ad affrontare, il mio obiettivo è rispondere sempre al massimo quando sarò chiamato a dare il mio apporto.

Devo essere sempre capace di garantire intensità e perimetralità in un contesto di gioco adatto alle mie caratteristiche come quello di coach Bochicchio”. a

