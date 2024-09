Academy e Lions Basket Potenza sottoscrivono un accordo di collaborazione: ”Per una squadra sempre più potentina”

Academy Basket Potenza è lieta di comunicare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva con ASD Lions Basket Potenza, società giovanile da oltre dieci anni attiva sul territorio nella promozione della pallacanestro.

Fondati da Giuseppe Di Camillo, ex giocatore ed un passato da dirigente di squadre senior del territorio, i Lions sono ormai una presenza fissa nel panorama cestistico interregionale, impreziosita da una costante partecipazione al torneo d’Eccellenza campano per quanto concerne la categoria Under 17 fino alla passata stagione.

La realtà biancoblu vanta tra l’altro una qualificazione alla Finale Nazionale Under 14 di Cagliari nel 2018 acquisita dopo aver vinto il titolo regionale ed ha visto crescere, nell’ambito del proprio vivaio, tra gli altri Leo Serra (fino allo scorso anno nel roster dell’Academy prima di cominciare la carriera universitaria) e Paolo Rosa, che nel corso della prima amichevole disputata contro Foggia ha anche esordito con la prima squadra.

L’attività dei Lions, oltre che con la confermata partecipazione ai campionati giovanili Under 13, Under 14, Under 17 e Under 19 con conduzione tecnica affidata ad un altro volto noto del basket potentino come coach Andrea Quaiattini, si rivolge ovviamente anche ai più piccoli.

Sotto l’attento sguardo anche di Angelica Di Camillo, ex atleta e ora istruttrice, gli allenamenti in programma presso la palestra Caizzo di rione Lucania sono rivolti alle annate dal 2012 al 2016 (per info e contatti 3395492032/3465121836).

“Siamo felici e grati a Peppino e alla società Lions per aver voluto fortemente condividere con noi le ragioni che hanno ispirato la sottoscrizione di questa intesa – commenta Anna Bongiovanni, presidente dell’Academy – i Lions sono una realtà riconosciuta della pallacanestro regionale e non solo, trasmettendo da anni soprattutto la passione e l’amore per questo sport a tutti i loro atleti e le rispettive famiglie.

L’augurio è che questa unione possa crescere nel corso del tempo e che sempre più giovani atleti potentini possano arrivare a vestire la canotta dell’Academy sulla scia già tracciata da Leo Serra e che ora prosegue con Paolo Rosa: due ragazzi dalle indubbie qualità umane e morali, oltre che sportive”.

Prosegue nel frattempo anche la preparazione della squadra rossoblù, in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo una settimana di intenso lavoro fisico e tecnico, i ragazzi di coach Gianluca Gallo hanno disputato al PalaPergola anche il primo allenamento congiunto contro i pari categoria del Cus Foggia, aggiudicandosi tutti e quattro i singoli parziali (27-18; 18-11; 21- 18; 17-14).

Buone collaborazioni offensive, atletismo e capacità di costruire vantaggi per mettere in ritmo i compagni hanno contrassegnato la prima uscita stagionale di un organico quasi del tutto rinnovato. Sono sette, infatti, i volti nuovi oltre a coach Gallo, che ha potuto dare spazio a tutti gli effettivi a disposizione, compresi i 2007 Casulli e Rosa, schierati già nel secondo quarto della partita.

Gli allenamenti sono ripresi già all’indomani del match giocato contro la neopromossa squadra dauna, mentre i prossimi due appuntamenti sono in programma nel weekend: sabato 14 e domenica 15 (con palla a due alle ore 18.00) al PalaPergola saranno ospiti Bim Bum Basket Rende (B interregionale) e Riva dei Greci Basket Bernalda (Divisione Regionale 1 Puglia)