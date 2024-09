L’artista Danilo Vignola di Pignola tra gli ospiti più attesi al festival statunitense dell’ukulele!

Si terrà dal 20 al 22 Settembre l’ottava edizione del festival statunitense dell’ukulele per eccellenza: il “Los Angeles International Ukulele Festival”.

L’artista lucano Danilo Vignola, originario di Pignola, per questa edizione è in cima al cartellone fra gli ospiti più attesi.

Dopo la serie di concerti per ukulele solo che lo ha visto esibirsi fra concerti e masterclass nelle università ed accademie musicali in varie città di Taiwan lo scorso maggio, il tour mondiale 2024 prosegue negli Stati Uniti, questa volta in duo con le percussioni del virtuoso maestro Giò Didonna.

Da tutto il mondo affolleranno la tre giorni interamente dedicata all’ukulele; dalla star televisiva dei talent show “Fang E” ad Aldrine Guerrero, Daniel Ward e Jeff Peterson alle orchestre e gli ensemble attualmente più attivi.

Artisti e Virtuosi da Asia, Australia, Europa e America daranno vita ad una serie di eventi di altissimo livello dove l’ukulele sarà interpretato dalle più profonde delle sue origini identitarie e culturali alle più importanti avanguardie sperimentali attualmente influenti sul panorama mondiale dell’ukulele.

Oltre al live in duo di ukulele e percussioni lucane previsto sabato 21 settembre, Danilo Vignola terrà due seminari riguardanti il suo personale stile tecnico, “masterclass advanced” indirizzato a professionisti e musicisti con un bagaglio tecnico professionale avanzato.

L’influenza stilistica di Danilo Vignola è ormai una realtà, di quelle note fra le antologie e metodi didattici, uno stile unico ed inconfondibile di matrice mediterranea sta dando vita ad autentico un progetto artistico internazionale in profonda sinergia con le percussioni di Giò Didonna talento e sperimentatore prezioso del ritmo, indubbiamente fra gli artisti lucani più noti ed attivi nel mondo.

Il prossimo impegno sarà in Inghilterra dove il duo sarà protagonista assoluto dell’edizione 2024 del festival internazionale dell’isola di Wight dove si sono già esibiti fra concerti e masterclass di ukulele nel 2018.