Ad Acerenza tanti fedeli da varie parti della regione e non solo per la solenne ordinazione episcopale di monsignor Beneventi. Le misure di sicurezza

E’ tutto pronto ad Acerenza per la solenne ordinazione episcopale di monsignor Domenico Beneventi, eletto vescovo di San Marino-Montefeltro.

La celebrazione, in programma domani sabato 20 aprile alle ore 10:30 nella suggestiva cattedrale, sarà presieduta dall’arcivescovo di Acerenza monsignor Francesco Sirufo.

Conconsacranti saranno:

monsignor Andrea Turazzi, amministratore apostolico di San Marino-Montefeltro,

monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti,

monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo Metropolita di Fermo,

monsignor Nicolò Anselmi,vescovo di Rimini.

Per l’occasione previsto l’arrivo in paese di numerosi fedeli da diverse parti della regione e non solo.

A tal proposito nei giorni scorsi il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura a Potenza – a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, il direttore del 118, Libero Mileti, il sindaco di Acerenza, Fernando Scattone, e il presbitero diocesano di Acerenza, don Giordano Stigliani – ha disposto l’interdizione totale del traffico nel centro storico di Acerenza , a partire dalle ore 7 di domani e l’accesso a solo 800 persone munite di pass, mentre gli altri fedeli potranno seguire in diretta la celebrazione da vari maxischermi.

Tra le altre misure per garantire la sicurezza:

sono state predisposte aree per il parcheggio delle autovetture e dei pullman nella cintura esterna del paese, da cui partiranno quattro navette;

saranno presenti tre ambulanze della Croce Rossa Italiana, dislocate negli spazi strategici del centro cittadino, oltre ad un presidio sanitario con la presenza di operatori medici, posizionato di fronte alla cattedrale;

saranno poi impiegati 60 volontari del Gruppo lucano di protezione civile, della Croce Rossa Italiana e della Associazione nazionale dei Carabinieri in congedo, dislocati lungo il percorso pedonale, coordinati dal centro operativo comunale.

Di seguito la locandina con i dettagli.