“Anche i braccianti beneficeranno di un bonus pari a 500 euro”. Parla il sindacato

“Nel decreto di Maggio anche i braccianti beneficeranno di un bonus pari a 500 euro per il mese di Aprile”.

Ne dà notizia il segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza, riportando quanto riferito da fonti del Ministero del Lavoro e dichiarandosi soddisfatto del risultato ottenuto anche grazie all’iniziativa messa in campo dalla Uila.

Prosegue:

“Ringrazio a nome di tutti i braccianti italiani la ministra del lavoro Nunzia Catalfo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso una categoria di lavoratori tra le più precarie e fragili del paese.

La ringrazio a maggior ragione perché so le difficoltà che ha dovuto superare in queste ultime 24 ore per reperire le risorse necessarie.

In quelle stesse ore, la Uila si è impegnata in tutti i territori a tutela della categoria, sensibilizzando i parlamentari e coinvolgendo le prefetture su una giusta richiesta di attenzione verso quei lavoratori che in queste settimane hanno garantito tutti i giorni cibo fresco sulle tavole degli italiani”.

